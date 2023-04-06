ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية المستوردة باليابان في 2022

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ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية المستوردة في اليابان خلال عام 2022، بنسبة 0ر65% مقارنة بعام 2021، لتبلغ 16 ألفا و464 وحدة، وفقا لما أعلنته رابطة الشركات المستوردة للسيارات في البلاد اليوم الخميس.

ويظهر ذلك تزايد شعبية السيارات الكهربائية في اليابان التي لا تزال تهيمن عليها السيارات التي تعمل بالبنزين.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن الرابطة القول إن عدد السيارات الكهربائية يمثل 7ر6% من السيارات المستوردة المباعة خلال العام المالي الذي انتهى الشهر الماضي، بواقع 246 ألفا و196 سيارة مستوردة.

وأضافت الرابطة أن الدعم الحكومي دفع مزيدا من قائدي السيارات إلى التحول للسيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.

وشكلت مبيعات سيارات الركاب الكهربائية في اليابان، والتي تشمل الطرز التي تنتجها الشركات المحلية، 2% من إجمالي مبيعات السيارات خلال عام 2022.

وحافظت شركة مرسيدس بنز الألمانية على أعلى مبيعات للسيارات المستوردة في اليابان للعام الثامن على التوالي، وفقا لبيانات الرابطة.