البرلمان الليتواني يوافق بالإجماع على دعوة أوكرانيا للانضمام للناتو في القمة المقبلة

وافق البرلمان الليتواني، اليوم الخميس، بالإجماع على قرار يطالب بدعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) في قمة حلف المقبلة المقررة في فيلنيوس، في يوليو المقبل.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية أيجيمانتاس بافيليونيس: "نعتقد أن أوكرانيا ستساهم في أمننا وستجعل الناتو أقوى".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تقدم في خريف العام الماضي، بطلب لتسريع عملية الانضمام إلى التحالف الدفاعي، بعد الحرب منذ ما يقرب من 14 شهرا.

وانضمت فنلندا، أمس الاول الثلاثاء، إلى التحالف الذي يضم 31 عضوا، وترغب السويد في الانضمام ، على الرغم من عرقلة تركيا لطلبها حاليا؛ بسبب مخاوف من ألا تكون السويد قوية بالقدر الكاف مع ما تعتبره أنقرة نشطاء أكراد مناهضين لتركيا يعيشون في السويد.