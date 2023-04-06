 البرلمان الليتواني يوافق بالإجماع على دعوة أوكرانيا للانضمام للناتو في القمة المقبلة - بوابة الشروق
الخميس 6 أبريل 2023 4:00 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من تفضل لمواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

النتـائـج تصويت

البرلمان الليتواني يوافق بالإجماع على دعوة أوكرانيا للانضمام للناتو في القمة المقبلة

د ب أ
نشر في: الخميس 6 أبريل 2023 - 3:52 م | آخر تحديث: الخميس 6 أبريل 2023 - 3:52 م

وافق البرلمان الليتواني، اليوم الخميس، بالإجماع على قرار يطالب بدعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) في قمة حلف المقبلة المقررة في فيلنيوس، في يوليو المقبل.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية أيجيمانتاس بافيليونيس: "نعتقد أن أوكرانيا ستساهم في أمننا وستجعل الناتو أقوى".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تقدم في خريف العام الماضي، بطلب لتسريع عملية الانضمام إلى التحالف الدفاعي، بعد الحرب منذ ما يقرب من 14 شهرا.

وانضمت فنلندا، أمس الاول الثلاثاء، إلى التحالف الذي يضم 31 عضوا، وترغب السويد في الانضمام ، على الرغم من عرقلة تركيا لطلبها حاليا؛ بسبب مخاوف من ألا تكون السويد قوية بالقدر الكاف مع ما تعتبره أنقرة نشطاء أكراد مناهضين لتركيا يعيشون في السويد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك