كوريا الشمالية: المناورات العسكرية الأمريكية ستدفع بالمنطقة إلى شفا حرب نووية

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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، اليوم الخميس، أن التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية الجارية حاليا ستدفع بالمنطقة "إلى شفا حرب نووية".

ونشرت الوكالة مقالا لـ "محلل الأمن الدولي" تشوي جو هيون، ندد فيه بالتدريبات قائلاً إنها "ستدفع بالوضع في شبه الجزيرة الكورية إلى مرحلة الانفجار".

وجاء في المقال الذي نشرته الوكالة الناطقة باسم حكومة بيونج يانج أن "هستيريا المواجهة العسكرية المتهورة للولايات المتحدة وأتباعها ضد (كوريا الشمالية) ستدفع الوضع في شبه الجزيرة الكورية نحو كارثة لا رجعة فيها".

وأدت تجارب كوريا الشمالية للصواريخ البالستية، التي يمكن تزويدها برأس حربي نووي في بعض الحالات، إلى زيادة التوترات بشكل كبير في شبه الجزيرة الكورية العام الماضي.

وفي مواجهة التوترات المتزايدة مع كوريا الشمالية ، كشفت الولايات المتحدة وحليفتها كوريا الجنوبية عن قوتهما العسكرية.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، إن الولايات المتحدة أرسلت قاذفة القنابل بي -52 اتش طويلة المدى لشبه الجزيرة الكورية للمشاركة في المناورات الجوية المشتركة اليوم الأربعاء. ويشار إلى أن القاذفة بمثابة حاملة للاسلحة النووية.

وأكد النشر المتعاقب لأنظمة الأسلحة الاستراتيجية في المنطقة جهود أمريكا لتحسين مصداقية الردع الممتد. وكانت أمريكا قد أرسلت قاذفة القنابل بي -52 في السادس من مارس الماضي.

وأشارت تقارير إعلامية كورية جنوبية إلى أن أحدث مناورات جوية بين الدولتين أجريت في البحر الأصفر بين شبه الجزيرة الكورية والصين.

كما أجرت القوات البحرية الأمريكية مؤخرا تدريبات حربية مشتركة ضد الغواصات مع كل من كوريا الجنوبية واليابان.