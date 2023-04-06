 نائب محافظ قنا يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي في دشنا - بوابة الشروق
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نائب محافظ قنا يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي في دشنا

حماده عاشور
نشر في: الخميس 6 أبريل 2023 - 1:16 م | آخر تحديث: الخميس 6 أبريل 2023 - 1:16 م


تابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، سير العمل بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا؛ للوقوف على معدلات تلقي طلبات المواطنين بشأن إصدار التراخيص وكافة أنواع الأنشطة الأخرى.

رافقه عبد اللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وأحمد يوسف مدير وحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي، وأشرف أبوالقاسم مدير وحدة استرداد أراضي الدولة.

وقال نائب محافظ قنا، إن المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، نجحت في تحقيق عدد من الأهداف المهمة وعلى رأسها تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطنين من المحليات والتوافق مع توجه الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.

وعقب ذلك، عقد نائب المحافظ، اجتماعا موسعا مع رؤساء الوحدات المحلية لقري دشنا، ومسئولي المركز التكنولوجي والمسئولين عن ملفات التقنين والتصالح في بعض مخالفات البناء للتعرف علي أخر مستجدات موقف التقنين، موجها بسرعة إنهاء المعاينات وتقييم الأراضي، ورفع تقرير إلى وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة، حتى يتسنى للمسئولين ولجنة التقييم النهائي استكمال إجراءتها ومن ثم تسليم العقود للمستفيدين، وتحصيل مستحقات الدولة.


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