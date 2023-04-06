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قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، إن قرار الترشح إلى ولاية ثانية أمرا سابقا لأوانه ولكنه صرح في نفس الوقت أنه لن يتخلى عن المسئولية.

ويسيطر الغموض بشأن المستقبل السياسي للرئيس سعيد المنتخب بأغلبية واسعة في 2019، لا سيما بعد فرضه التدابير الاستثنائية في البلاد في 2021 وحله البرلمان وأغلب المؤسسات الدستورية قبل أن يعرض دستورا جديدا وانتخابات برلمانية جديدة.

وقال سعيد، اليوم، في رده على الصحفيين لدى إحيائه لذكرى الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة مؤسس الدولة الحديثة بعد الاستقلال، إن مسألة الترشح سابقة لآوانها.

وأضاف سعيد: "لا أشعر أني في منافسة أي كان. اشعر أنني أتحمل المسؤولية ولن أتخلى عن المسئولية".

وتجرى الانتخابات الرئاسية في 2024 بنص الدستور القديم لعام 2014، وليس واضحا رسميا بعد ما إذا كان الرئيس سعيد سيلتزم بهذا الموعد.

وقال اليوم: "هناك انتخابات بالفعل والشعب هو الحكم، الترشح لا يخامرني لكن يخامرني الشعور لمسئولية".

وأضاف في تصريحاته: "سيأتي يوم سأسلم فيه المشعل لمن بعدي، ولكن القضية قضية مشروع وليست قضية أشخاص، كيف نؤسس لمرحلة".

وتتهم المعارضة الرئيس سعيد، بالتأسيس لحكم فردي ونسف الانتقال الديمقراطي في البلاد الذي بدأ من 2011 بعد انتفاضة شعبية أطاحت بالحكم الاستبدادي الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

ويردد سعيد، دائما أنه يريد تصحيح مسار الثورة ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة.

وقال اليوم: "لست مستعدا لتسليم وطني لمن لا وطنية لهم.. المهم أن نؤسس للمستقبل ولا تكون هناك انتكاسات".