ميكالي يحاضر مدربي الدبلومة الأفريقية A

في ضوء اهتمام إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم بالاستفادة من الخبرات الأجنبية العاملة في المنتخبات الوطنية.

ألقى روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي محاضرة للمدربين المشاركين في الدبلومة الأفريقية A التي تقام بمركز المنتخبات الوطنية لكرة القدم وكذلك ليوناردو المعد البدني بالمنتخب الأولمبي.

وكان البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم قد حاضر في الدبلومة الافريقية A بعد أسبوعين من التطبيقات العملية للمشاركين في أنديتهم وكتابة تقارير وتنفيذ عدد 12 ساعة تدريبية تم توثيقها وتسجيلها علي نماذج أعدها الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة ، وهي تدخل ضمن تقييم المدربين وسوف تستمر الدورة الثانية من السبت 1 / 4 / 2023 حتي السبت 8 / 4.