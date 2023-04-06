 ميكالي يحاضر مدربي الدبلومة الأفريقية A - بوابة الشروق
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ميكالي يحاضر مدربي الدبلومة الأفريقية A

كريم صلاح
نشر في: الخميس 6 أبريل 2023 - 5:50 م | آخر تحديث: الخميس 6 أبريل 2023 - 5:50 م

في ضوء اهتمام إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم  بالاستفادة من الخبرات الأجنبية العاملة في المنتخبات الوطنية.

ألقى روجيريو ميكالي المدير  الفني للمنتخب الأولمبي محاضرة للمدربين المشاركين في الدبلومة الأفريقية A التي تقام بمركز المنتخبات الوطنية لكرة القدم وكذلك ليوناردو المعد البدني بالمنتخب الأولمبي.

وكان البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم قد حاضر في الدبلومة الافريقية A بعد أسبوعين من التطبيقات العملية للمشاركين في أنديتهم وكتابة تقارير وتنفيذ عدد 12 ساعة تدريبية تم توثيقها وتسجيلها علي نماذج أعدها الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة ، وهي تدخل ضمن تقييم المدربين وسوف تستمر الدورة الثانية من السبت 1 / 4 / 2023 حتي السبت 8 / 4.


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