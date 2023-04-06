البنك الدولي يتوقع نموا إيجابيا للناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا في 2023

توقع البنك الدولي أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا في عام 2023 إلى 0.5٪ بعد انخفاض حاد إلى ما يقرب من -30٪ العام الماضي بسبب العمليات العسكرية الروسية.



جاء ذلك في نتائج المراجعة الاقتصادية للبنك، والتي نشرتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية اليوم الخميس، حيث أشارت التوقعات إلى أنه "من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأوكراني بنسبة 0.5٪ هذا العام، بعد الانكماش المذهل الذي بلع نسبة 29.2٪ في عام 2022، بسبب الهجمات الروسية".



وأضافت التوقعات أنه على الرغم من الخسائر الاقتصادية "الهائلة" التي تكبدتها أوكرانيا نتيجة للهجمات الروسية، فإن إعادة فتح موانئ البحر الأسود واستئناف تجارة الحبوب، فضلاً عن الدعم الكبير المانحين، "ساعد في دعم النشاط الاقتصادي هذا العام لكييف.



ووفقًا لآخر التقديرات، ارتفعت تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في أوكرانيا الآن إلى 411 مليار دولار، وهو ما يزيد عن ضعف حجم اقتصاد أوكرانيا قبل الحرب في عام 2021.