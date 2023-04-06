الأمن القومي الأمريكي: مراجعة عملية الانسحاب من أفغانستان كانت طواعية

أكد المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الخميس، أن مراجعة عملية الانسحاب من أفغانستان كانت طواعية ولم تأت بناءً على طلب من الكونجرس.



وقال كيربي -في كلمة خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية- "إن عدم تورط الولايات المتحدة في حرب برية في أفغانستان، مكنها من دعم أوكرانيا بقوة".



وأضاف: "البيت الأبيض يعزو ظروف الانسحاب من أفغانستان إلى ضعف التنسيق مع إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال الفترة الانتقالية".



وأشار إلى أن البيت الأبيض أقر بالإخفاق في تقييم قدرات القوات الأفغانية قبل سقوط كابول، لافتًا إلى أن مغادرة الرئيس الأفغاني السابق المفاجئة لم تكن ضمن حسابات واشنطن قبل الانسحاب من أفغانستان.