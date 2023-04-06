 اتحاد الكرة عن أزمة قيد لاعبي الزمالك: «لم تكن مسألة شخصية.. والعديد من الأندية عليها مديونيات» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اتحاد الكرة عن أزمة قيد لاعبي الزمالك: «لم تكن مسألة شخصية.. والعديد من الأندية عليها مديونيات»

علي البحيري
نشر في: الخميس 6 أبريل 2023 - 1:43 ص | آخر تحديث: الخميس 6 أبريل 2023 - 1:43 ص

قال جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إن البعض ظن بعدم قيد لاعبي الزمالك أنها مسألة شخصية لكن ذلك غير صحيح.

وأضاف علام في تصريحات تليفزيونية: "كان يجب أن يتم سداد الرسوم في أخر يوم بالقيد، تم وضع اللاعبين على السيستم لكن الأموال لم تسدد، لجنة التظلمات قالت أنه سيتم القيد واتحاد الكرة احترم القرار وتم قيدهم".

وأكمل: "البعض تحدث بأن هناك أسباب شخصية وهذا غير صحيح تماما، كنا نطالب بأن تدفع الاموال نقدا لأن ما حدث هو أننا حصلنا على شيكات غير قابلة للصرف".

وتابع: "البعض يعتقد بأن هناك نادي واحد هو من عليه مديونيات وهذا غير صحيح".

وأتم: "هناك العديد من الأندية التي عليها مديونيات وتمكنا من التواصل مع الأندية والحصول على بعض المستحقات".


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