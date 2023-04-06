كشفت الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل المداح: أسطورة العشق للنجمة سلمى أبو ضيف والذي يُعرض حصريًا على قناة mbc مصر ومنصة Watch It عن حبس أمينة (سلمى أبو ضيف) في غرفتها على يد أخيها حتى لا تخرج من البيت إلى المغارة مرة أخرى، وحتى تحافظ على سمعة العائلة، الأمر الذي أصابها باكتئاب جعل خالها سليم (أحمد ماهر) يتدخل ويأمر شقيقها بأن يتركها حرة.

ولكن لم تطمئن أمينة على نفسها لتستنجد بالشيخ صابر (حمادة هلال) وتخبره بأمر حبسها وأنها خائفة من أن يقتلها شقيقها، لأن الجن لو أراد لها الخروج فسيقوم بذلك، ولكن خوفها كله من ردة فعل أخيها، ليُطمئنها الشيخ صابر ويخبرها بأنه سيتدخل لحل الموقف.

وتقوم سلمى أبو ضيف ضمن أحداث المسلسل بشخصية أمينة، وهي فتاة صعيدية تركها خطيبها فجأة، حتى اكتشف أهلها أنها حامل من جنٍ عاشق، لتحاول طرده من جسدها، ويُعرض مسلسل المداح: أسطورة العشق حصريًا على قناة mbc مصر وذلك في تمام الساعة 8 مساءً، وعلى منصة شاهد vip.

ويشارك سلمى أبو ضيف في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم من بينهم حمادة هلال، هبة مجدي، خالد زكي، محمد رياض، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، لوسي، يسرا اللوزي ورنيا فريد شوقي، المسلسل تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.