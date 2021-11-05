محمد صبحي ينصح مصطفى شعبان: غيّر نمط الراجل المزواج

تحدث الفنان محمد صبحي، عن أداء بعض تلاميذه، أبرزهم منى زكي، ومصطفى شعبان.

واستكمل صبحي حديثه خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامج “VIP" على قناة “هي”: مصطفى شعبان تلميذي ولكن بقوله يغيّر نمط الراجل المزواج".

وتابع محمد صبحي: "منى زكي كانت تلميذتي ودخلت الفرقة وهي عندها 16 سنة، و كنت طاير بيها فترة ومؤخرًا اشعر في ارتباك في مسيرتها الفنية".

وعن مشاهدته لفيلمها الشهير أصحاب ولا أعز الذي أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، قال: اللي عرفته من الناس اللي اثق في آرائهم، قالولي في لحظات في الفيلم لا يمكن تحملها لا صوت ولا صورة يبقى في خطأ وحاسابات الفنان لازم تتراجع.