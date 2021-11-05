 محمد صبحي ينصح مصطفى شعبان: غيّر نمط الراجل المزواج - بوابة الشروق
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محمد صبحي ينصح مصطفى شعبان: غيّر نمط الراجل المزواج


نشر في: الخميس 6 أبريل 2023 - 4:40 ص | آخر تحديث: الخميس 6 أبريل 2023 - 4:40 ص

تحدث الفنان محمد صبحي، عن أداء بعض تلاميذه، أبرزهم منى زكي، ومصطفى شعبان.

واستكمل صبحي حديثه خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامج “VIP" على قناة “هي”: مصطفى شعبان تلميذي ولكن بقوله يغيّر نمط الراجل المزواج".

وتابع محمد صبحي: "منى زكي كانت تلميذتي ودخلت الفرقة وهي عندها 16 سنة، و كنت طاير بيها فترة ومؤخرًا اشعر في ارتباك في مسيرتها الفنية".

وعن مشاهدته لفيلمها الشهير أصحاب ولا أعز الذي أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، قال: اللي عرفته من الناس اللي اثق في آرائهم، قالولي في لحظات في الفيلم لا يمكن تحملها لا صوت ولا صورة يبقى في خطأ وحاسابات الفنان لازم تتراجع.

 

 

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