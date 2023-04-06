 بعد الهجمات الصاروخية على إسرائيل.. نتنياهو يتوعد برد حازم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد الهجمات الصاروخية على إسرائيل.. نتنياهو يتوعد برد حازم

وكالات:
نشر في: الخميس 6 أبريل 2023 - 10:22 م | آخر تحديث: الخميس 6 أبريل 2023 - 10:22 م
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حكومته ستتصرف بحزم ردا على وابل من الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها إسرائيل اليوم الخميس.

وأضاف في كلمة بعد الاجتماع الأمني لمجلس الوزراء المصغر: "سنضرب أعداءنا وسيدفعون ثمنا لعدوانهم"، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

ودعا نتنياهو إلى تهدئة التوترات، مؤكدا أنه سيعمل بحزم ضد من أسماهم بالمتطرفين الذين يستخدمون العنف، على حد زعمه.

وأكد نتنياهو أن إسرائيل ليست لديها مصلحة في تغيير الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن التقييم الأمني الأولي هو أن هجوما في غزة ولبنان سينفذ الليلة.

جاء ذلك بعد إطلاق عناصر مجهولة وابلا من الصواريخ على مستوطنات إسرائيلية بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية ما أدى إلى إصابة عدد من الإسرائيليين.

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