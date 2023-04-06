 جهاز فني مصري يقود الزمالك بعد تعثر مفاوضات هيرليتش - بوابة الشروق
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جهاز فني مصري يقود الزمالك بعد تعثر مفاوضات هيرليتش

أمير نبيل
نشر في: الخميس 6 أبريل 2023 - 12:37 ص | آخر تحديث: الخميس 6 أبريل 2023 - 12:37 ص

استقر مسؤولو نادي الزمالك، على تعيين جهاز فني "مساعد" مصري لقيادة الفريق في التدريبات المقبلة، لحين حسم ملف المدير الفني.

جاء ذلك بعد فشل إدارة الزمالك في التوصل لاتفاق مع الألماني هايكو هيرليتش المدير الفني السابق لأوجسبورج الألماني، بسبب نقاط خلافية في التفاوض أبرزها الشرط الجزائي.

وتم الاستقرار على تعيين كل من مدحت عبدالهادي مدرباً عاماً، وكذلك أحمد مجدي مدرب مساعد، بالإضافة إلى محمد عبدالمنصف مدرباً لحراس المرمى.

وتجرى المفاضلة حالياً داخل إدارة الزمالك بين أفضل السيناريوهات سواء البحث عن مدربين أجانب ممن تم مناقشة سيرهم الذاتية مؤخرا، أو قدوم مدير فني مصري للمرحلة الحالية.

 


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