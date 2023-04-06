الكرملين: بوتين يلتقي بممثل أردوغان ويبحث معه تنفيذ المشاريع الكبرى بين البلدين

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى إبراهيم كالين، ممثل الرئيس رجب أردوغان، وناقش معه تنفيذ مشاريع كبرى من بينها محطة أكويو للطاقة النووية.

وردا على سؤال عما إذا كان يمكنه تأكيد لقاء بوتين مع كالين، وما إذا كان الأمر يتعلق بإمكانية زيارة بوتين إلى تركيا في أبريل الجاري إلى محطة أكويو للطاقة النووية، قال بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس: "هذا اللقاء تم بالفعل، وكانت هناك مناقشة لتنفيذ المشاريع الكبرى المدرجة على جدول الأعمال بين بلدينا، بما في ذلك محطة أكويو للطاقة النووية".

وأضاف بيسكوف: "كما قلنا سابقًا، روسيا سوف تشارك بطريقة أو بأخرى في الاحتفالات المتعلقة بتدشين هذه المحطة".

من ناحية أخرى، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركيف، أوليه سينيهوبوف -في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- "إن القوات الروسية قصفت المناطق الحدودية في خاركيف، ووردت أنباء عن إصابة مدني واحد"، مضيفا:"على وجه الخصوص، أثرت الهجمات الروسية على المدنيين والبنية التحتية المدنية عبر بعض المناطق".

وتابع بالقول: "في منطقة كوبيانسك، أصابت مقذوفات روسية منزلا خاصا، ما تسبب في نشوب حريق، وأصيب رجل يبلغ من العمر 65 عاما في قصف روسي على منطقة كوتشريفكا في حي كوبيانسك حيث تم نقله إلى المستشفى".