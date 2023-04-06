 إمبراطور اليابان يعتزم زيارة إندونيسيا في يونيو المقبل - بوابة الشروق
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إمبراطور اليابان يعتزم زيارة إندونيسيا في يونيو المقبل

د ب أ
نشر في: الخميس 6 أبريل 2023 - 3:48 م | آخر تحديث: الخميس 6 أبريل 2023 - 3:48 م

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، اليوم الخميس، إن الحكومة اليابانية، ترتب زيارة دولة للإمبراطور ناروهيتو إلى إندونيسيا في النصف الأخير من شهر يونيو المقبل.

وأضاف "ماتسونو"، أن تلك ستكون ثاني زيارة خارجية للإمبراطور، منذ توليه العرش في مايو 2019، بعد زيارته إلى بريطانيا بصحبة الإمبراطورة ماساكو في سبتمبر 2022 لحضور جنازة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وقالت مصادر مطلعة، إن مرافقة الإمبراطورة ماساكو لإمبراطور اليابان، خلال زيارته إلى إندونيسيا، سيعتمد على حالتها الصحية.

وأكد ماتسونو، في مؤتمر صحفي، أن اليابان وإندونيسيا تطوران علاقات تعاون في مجموعة واسعة من المجالات منذ فترة طويلة.

ومن المتوقع أن يمكث الإمبراطور ناروهيتو في العاصمة الإندونيسية جاكرتا لمدة أسبوع تقريبا، ومن المرجح أن يحضر حفل ترحيب، بالإضافة إلى مأدبة يقيمها الرئيس الإندونيسي.


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