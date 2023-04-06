الكرملين يؤكد اتخاذ إجراءات لضمان أمن روسيا مع اقتراب الناتو من حدودها

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية «الكرملين» دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن توسع حلف شمال الأطلسي «الناتو» في اتجاه الحدود الروسية، يسبب مشكلات وقلقًا على أمن روسيا.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام روسية، قال بيسكوف للصحفيين: «انظروا، الناتو يتوسع باتجاه حدود روسيا، وليست روسيا هي التي تقترب من حدود الناتو ببنيتها التحتية العسكرية، الحركة تسير في الاتجاه المعاكس».

وأضاف: «هذه الحركة تسبب لنا المتاعب والقلق على أمننا؛ بينما ينتابنا القلق بشأن أمننا، ومن الطبيعي أن نتخذ خطوات لضمان ذلك، في كل مرة يقترب فيها الناتو من حدودنا، لإعادة التوازن إلى الهيكل الأمني بأكمله في القارة».

وكان بيسكوف، قد نوه في وقت سابق، بأن انضمام فنلندا إلى الناتو، لا يسهم في تعزيز الاستقرار، وإنما يخلق تهديدًا إضافيًا لروسيا ما يتطلب اتخاذ إجراءات.

هذا، وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنه بعد انضمام فنلندا إلى «الناتو»، ستضطر روسيا الاتحادية إلى اتخاذ إجراءات جوابية ذات طبيعة عسكرية تقنية وغيرها من أجل وقف التهديدات.

وأشارت إلى أن «فنلندا أصبحت واحدة من الدول الصغيرة الأعضاء في الناتو، والتي لا تلعب دورًا مهماً، بعد أن فقدت صوتها الخاص بها في الشؤون الدولية، وتخلت هلسنكي كليا عن هويتها الذاتية وعن أي استقلالية».

وأصبحت فنلندا، في الـ4 من أبريل الجاري، رسمياً، العضو الحادي والثلاثين في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، بعد تسلمها وثيقة انضمامها للحلف.