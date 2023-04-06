وزير النقل السعودي يوجه بمضاعفة الجهود لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن

وجه وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بمضاعفة الجهود وتسهيل حركة تدفق الزوار والمسافرين لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك، تحقيقًا لمستهدفات الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بالمملكة.

جاء ذلك خلال متابعة الجاسر لانسيابية حركة السفر والخطط التشغيلية في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، كما أطلع على سير العمل وفق الخطط المعتمدة لموسم العمرة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة في توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتسهيل حركة السفر للزوار وتحسين تجربة المسافر، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية "واس".

واستمع الجاسر إلى شرح مفصل عن آلية استقبال ضيوف الرحمن وشاهد عرضا عن الخطط التشغيلية، كما ترأس اجتماعا لاستعراض ومناقشة المواضيع المتعلقة بموسم ذروة العمرة ومتابعة استعدادات وخطط الجهات الحكومية المعنية بأعمال الموسم والترتيبات والإجراءات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين.