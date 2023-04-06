 اليابان: استمرار ارتفاع أسعار البنزين للأسبوع الثالث على التوالي - بوابة الشروق
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اليابان: استمرار ارتفاع أسعار البنزين للأسبوع الثالث على التوالي

طوكيو-د ب أ
نشر في: الخميس 6 أبريل 2023 - 10:36 ص | آخر تحديث: الخميس 6 أبريل 2023 - 10:36 ص


ارتفع متوسط سعر التجزئة للبنزين العادي في اليابان 1ر0 ين ليصل إلى 1ر168 ين للتر الواحد حتى يوم الاثنين الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي، بحسب ما أظهره تقرير لوزارة الصناعة.

وقالت الوزارة أمس الأربعاء إن متوسط سعر التجزئة ارتفع في 26 من أصل 47 محافظة في اليابان، وظل ثابتا في ثلاث محافظات، وانخفض في باقي الـ 18 محافظة، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وسجل أعلى سعر في مقاطعة ناجانو بوسط اليابان عند 8ر178 ين.

وكان للدعم الذي تقدمه الحكومة لتجار الجملة للنفط تأثير في خفض متوسط سعر التجزئة في جميع أنحاء البلاد بنحو 8 ين.


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