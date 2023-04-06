صربيا ترفع تكاليف الاقتراض للمرة 13 على التوالي لمكافحة التضخم

رفعت صربيا، تكاليف الاقتراض للمرة الثالثة عشرة على التوالي؛ لمكافحة أسرع موجة تضخم هذا القرن، حتى في ظل توقف نظرائها في أوروبا الشرقية عن تشديد السياسة النقدية.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 6% اليوم الخميس، بحسب ما توقعه 11 محللا من أصل 17 في استطلاع أجرته وكالة "بلومبرج" للأنباء، ونشرت نتائجه اليوم الخميس.

فيما توقع باقي المحللين عدم حدوث تغيير.

ورفعت الدولة الواقعة في منطقة البلقان معدلها الرئيسي من 1% منذ أبريل الماضي، إلى أعلى معدل لها منذ ما يقرب من ثمانية أعوام.

وقال البنك المركزي، في بيان له، إنه من الضروري الاستمرار في التشديد المعتدل للأوضاع النقدية لتجنب ارتفاع توقعات التضخم.

وأضاف البنك المركزي، في بيانه، أن تشديد السياسة النقدية يساعد في ضمان دخول التضخم في مسار هبوطي والعودة إلى نطاق مسموح.