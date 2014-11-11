إسرائيل: إطلاق القذائف الصاروخية من لبنان حدث خطير

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم، إن إطلاق القذائف الصاروخية من لبنان "حدث خطير".



وأضاف أدرعي، أن الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية إطلاق صواريخ من داخل أراضيها نحو إسرائيل، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".



وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أكدت أن إسرائيل ستتخذ الخطوات اللازمة للدفاع عن نفسها.



وأطلقت عدة صواريخ من لبنان على شمال إسرائيل، اليوم الخميس، وسط أنباء عن وقوع إصابات.



وأوضح جيش الاحتلال في بيان أنه تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من لبنان اتجاه إسرائيل وتم اعتراضها بنجاح من قبل الدفاعات الجوية.



وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أنه على ما يبدو تم إطلاق نحو 30 صاروخا خلال الساعة الماضية باتجاه إسرائيل، والقبة الحديدية اعترضت 15 منها.