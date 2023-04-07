محمد شاهين: مستحيل أغني مع حمو بيكا تاني بعد اللي عمله

كشف المطرب محمد شاهين عن آخر تطورات أزمته مع مؤدي المهرجانات حمو بيكا، مشيراً إلى أنه لا يوجد خلاف بينهما وتم حل المشكلة وإنهاء الأزمة في حفل زفاف المطرب حسن شاكوش، متمنيا له النجاح والتوفيق.



وقال شاهين لـ"الشروق"، إنه من المستحيل أن يقدم عملًا فنياً مع "بيكا" بعد الصدام الأخير الذي حدث بينهما وعدم توافقهم في تقديم أغنية واحدة، مشيرا إلى أنه يرحب بتقديم أغاني مهرجانات مع حودة بندق، وغيره من هذه المواهب الشابة.



جدير بالذكر أن أزمة محمد شاهين مع حمو بيكا كانت بسبب أنه سجل "تراك" أغنية مع حمو بيكا، وفوجئ بعدها بفترة ببوستر العمل منشورًا لدى أحد مصممي البوسترات، وعندما تناقش مع بيكا حول حقوق الملكية الفكرية أخبره الأخير بأنه سيأخذ كل الحقوق له.



وأضاف شاهين، أنه رفض ذلك الأمر، واتفق بيكا معه على أنه لن يتم طرح الأغنية، لكنه فوجئ بطرح الأغنية دون علمه، وتوعد المطرب بأنه سيعرف جيدا كيف يأخذ حقه بالقانون.