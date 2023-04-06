 البرازيل: مقتل أربعة أطفال في هجوم على دار رعاية نهارية - بوابة الشروق
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البرازيل: مقتل أربعة أطفال في هجوم على دار رعاية نهارية

الشرطة البرازيلية
الشرطة البرازيلية

نشر في: الخميس 6 أبريل 2023 - 8:51 ص | آخر تحديث: الخميس 6 أبريل 2023 - 8:51 ص

قالت الشرطة البرازيلية إن أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و 7 سنوات قتلوا على يد رجل يحمل بلطة في مدينة بلوميناو جنوبي البرازيل يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي.

وقال أوليسيس جابرييل، قائد الشرطة المدنية في ولاية سانتا كاتارينا، إنه تم نقل أطفال آخرين مصابين إلى مستشفيات محلية لتلقي العلاج وإن حالتهم مستقرة.

وقالت الشرطة إن رجلا / 25 عاما/ قفز من فوق سور دار رعاية نهارية خاصة، حيث هاجم الأطفال المتواجدين ببلطة، ثم سلم نفسه في مركز للشرطة وتم وضعه قيد الاعتقال.

ولا تزال الشرطة تحاول تحديد دوافع الهجوم بعد ساعات من وقوعه.

يشار إلى أن الرجل أثار انتباه سلطات إنفاذ القانون البرازيلية عدة مرات، من بين أمور أخرى لقيامه بطعن زوج والدته من قبل.

وأعلنت السلطات الحداد لمدة ثلاثين يوما في بلوميناو وتم إيقاف الدراسة.


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