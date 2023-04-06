حزب الله يدين اقتحام القوات الإسرائيلية لباحات المسجد الأقصى واعتداءاتها على المصلين



أدان "حزب الله" في بيان، اليوم الخميس، قيام القوات الإسرائيلية باقتحام باحات المسجد الأقصى واعتداءها على المصلين والمعتكفين، معتبرا أنه انتهاك صارخ لحرمة المؤمنين.

وقال الحزب في بيانه: "يُدين حزب الله بشدّة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام باحات المسجد الأقصى واعتداءاتها على المصلين والمعتكفين وتعرضها بالضرب للنساء والرجال مُنتهكة حرمة بيت الله وقبلة المسلمين الأولى وقيامها باعتقال مئات المصلين، مخلية الساحة أمام المستوطنين لدخول باحات المسجد وتدنيسها".

وأضاف أنّ "ما أقدمت عليه قوات الاحتلال هو انتهاك صارخ لحرمة المؤمنين وبيت المقدس يمسّ كل المسلمين والمسيحيين والأحرار في العالم وينتهك كل القيم الدينية والإخلاقية والإنسانية، ويستدعي أوسع حملة استنكار وإدانة من كل الشرفاء والأحرار في العالم، كما أنه رسالة صارخة لدعاة التطبيع من دول وحكومات عن الصورة الحقيقية لهذا العدو وإرهابه وإجرامه".

وأعلن حزب الله "تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة، ويؤكد وقوفه إلى جانبهم في كل الخطوات التي يتخذونها لحماية المصلين والمسجد الأقصى وردع العدو عن مواصلة اعتداءاته".

وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت فجر أمس الأربعاء المسجد الأقصى واعتدت على المعتكفين والمصلين داخله، ما أسفر عن وقوع إصابات، كما اعتقلت المئات من المعتكفين داخل المسجد.