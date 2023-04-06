مقتل 3 مسجلين خطر في حملة أمنية بقنا

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قٰتل 3 مسجلين خطر في تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة، اليوم الخميس، أثناء مداهمة حملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون والمسجلين خطر والمطلوبين أمنيا.

بادر المتهمون بإطلاق النار مع قوات الشرطة التى تعاملت معهم، وتم نقل الجثث الثلاثة إلى مستشفى قنا الجامعة.

وتلقى اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد بأثناء مداهمة حملة أمنية مكبرة لقرية أسمنت التابعة لمركز نقادة لضبط مطلوبين أمنيا، اشتبكت القوات مع مجموعة من الخارجين.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل كل من عبد الحميد م 27سنة، وعاطف س 20سنة، ومحمد م 20 سنة، وتم نقل الجثث الثلاثة إلى مستشفى قنا الجامعة.

وتواصل قوات الشرطة مداهمة القرية لضبط الخارجين عن القانون، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق.