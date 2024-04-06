قطاع الفنون التشكيلية ينعي الفنان حازم المستكاوي: نحات مبدع اشتهر بأعماله المتفردة

نعى قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، لجموع الحركة التشكيلية وفاة الفنان الكبير حازم المستكاوي الذي وافته المنية إثر أزمة صحية طارئة.

وقال قانوش، في بيان: «برحيل الفنان والنحات حازم المستكاوي فقد الفن التشكيلي في مصر والعالم العربي أحد أهم النحاتين المبدعين والذي اشتهر بأعماله المتفردة التي تعكس شغفه بجمالية فنون العمارة الإسلامية، وبفلسفتها ذات القراءة متعددة المستويات للمسطح والمنظور».

وأضاف أن أعمال الفنان الراحل مستندة إلى منطق بصري أنجز عبر التقسيم الرياضي وتكرار الأشكال، منجزاً أعمالاً مليئة بالحركية والحسية، موضحا أن المستكاوي كان من أبرز فناني التجريد الهندسي وستبقى له بصمته في عطاءاته وكفاحه وابتكاراته

وتابع: «بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن جميع العاملين أنعي للحركة التشكيلية المصرية فقدها لفنان قدير وصاحب بصمة في تاريخها المعاصر، حفر أسمه كأحد أبرز فنانيها المعاصرين الذين تفيض إبداعاتهم تفرداً وأصالة، وأمام مشيئة الله لا يسعنا سوى أن نتقدم لعائلته وأصدقاءه الفنانين التشكيلين والنحاتين بأحر التعازي سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، ولسوف يبقى حازم سيرة عطرة تحكي عن فنان وإنسان رائع».

وحازم محمود خليل المستكاوي مواليد بني سويف في 12 نوفمبر 1965، حاصل على بكالوريوس كلية الفنون والتربية قسم تربية فنية تخصص نحت وتصميم جامعة المنيا 1986، عضو نقابة الفنانين التشكيليين.

والفنان الراحل كان عضوا في جماعة الكتاب والفنانين - اتيليه القاهرة، وكان فنانا فاعلا ومؤثرا في الحراك التشكيلي أقام العديد من المعارض الشخصية وشارك في كثير من الفعاليات الفنية الجماعية، وكان من الفنانين أصحاب الحضور في كثير من المعارض والبيناليات والملتقيات الدولية في مصر وخارجها كان أخرها بينالى داكار للفنون الأفريقية 2018، بينالى القاهرة الدولى الثالث عشر يونيو 2019، وحاز خلال مشواره على عدد من الجوائز والتكريمات من بينها الجائزة الكبرى ( بينالى آسيا للفنون الدولى الثالث عشر ) داكا - بنجلاديش 2008، وله مقتنيات خاصة لدى العديد من الأفراد فى مصر ، سويسرا، النمسا، ألمانيا ونيوزيلاندا، فضلاً عن عديد من المقتنيات الرسمية داخل مصر وفي عدد من الدول والمؤسسات.