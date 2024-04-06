أشارت بيانات أولية نشرتها "خلية التخطيط والتحليل البترولي" بوزارة النفط الهندية، إلى أن الهند استهلكت 21.1 مليون طن من المنتجات النفطية، في مارس الماضي، مقارنة بـ21.2 مليون طن، في العام السابق.

وارتفع استهلاك البنزين بنسبة 6.9 + على أساس سنوي، ليصل إلى 3.32 مليون طن، وهو الأعلى، منذ مايو، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وارتفع استهلاك الديزل، بنسبة 3.1+، على أساس سنوي، ليصل إلى 8.04 مليون طن وهو الأعلى، منذ مايو.

وارتفع استهلاك "النفتا"، وهو أحد منتجات النفط بنسبة 5.5 +، على أساس سنوي، ليصل إلى 1.19 مليون طن.

وبلغ استهلاك غاز البترول المسال، 2.61 مليون طن، بارتفاع بنسبة 8.6 + على أساس سنوي، وهو الأعلى منذ مايو الماضي.

وتنشر "خلية التخطيط والتحليل البترولي" بيانات أولية، يتم تنقيحها في الأشهر اللاحقة.