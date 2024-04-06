إيران تحبط مخططا داعشيا لتنفيذ عملية انتحارية في عيد الفطر

أعلن المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، سعید منتظرالمهدي، اعتقال عدد من أعضاء تنظيم داعش الإرهابي في محافظة البرز غرب العاصمة طهران، كانوا يخططون لعملية انتحارية في عيد الفطر.

وأشار المهدي، اليوم السبت، إلى إلقاء جهاز استخبارات قوة شرطة محافظة البرز القبض على "محمد ذاكر" الملقب بـ"رامش" وهو عضو بارز وقائد عمليات داعش الإرهابية في ماهدشت كرج بحسب وكالة انباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وقال المهدي: نجحنا في إلقاء القبض على محمد ذاكر الملقب بـ"رامش" وهو أحد كبار أعضاء تنظيم داعش الإرهابي، وعضوين آخرين من العناصر الإرهابية التابعة لهذا التنظيم في ظل عمليات الرصد الاستخباراتية من قبل وحدة استخبارات قيادة شرطة محافظة البرز وبتعاون مواطن في التعرف على الإرهابيين.

وأضاف، "أصيب 3 من الإرهابيين بالرصاص بعد إطلاق النار على سيارتهم، وتم القبض عليهم، موضحا أن هؤلاء الأشخاص كانوا يخططون لتنفیذ عملیة انتحاریة في عيد الفطر".

وتابع، "كما اعتقل 8 أشخاص من المتواطئين مع الإرهابيين وسیعلن عن المزيد من الأخبار المتعلقة بتصرفات واتصالات هذا التنظیم الإرهابي".

وكان تنظيم داعش قد أعلن مسئوليته عن انفجارين في يناير الماضي أسفرا عن 73 قتيلا ونحو 170 جريحا خلال مراسم إحياء ذكرى مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في مسقط رأسه بمدينة كرمان.