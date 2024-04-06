الفاو تحذر من التدهور السريع لحالة الأمن الغذائي بغزة

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، اليوم السبت، إن التدهور السريع لحالة الأمن الغذائي في قطاع غزة وصل إلى مرحلة حادة وسط ظهور مؤشرات على حدوث مجاعة في الشمال.



وأضافت المنظمة الأممية، في منشور على حسابها عبر منصة "إكس": "لأول مرة، تنجح فرقنا في إدخال الأعلاف الحيوانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة".



وشددت الفاو على أن "انهيار سلاسل القيمة الغذائية الزراعية أدى إلى التدهور السريع لحالة الأمن الغذائي ليصل إلى مرحلة حادة وسط ظهور مؤشرات على حدوث مجاعة في الشمال".



وقالت المنظمة الأممية إن "إدخال الأعلاف الحيوانية إلى غزة جاء بهدف توفير سبل التغذية".



وجراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، بات الأهالي ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني مواطن نحو الجنوب.