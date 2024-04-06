الفرقاطة الألمانية هيسن تصد هجوما على سفينة شحن مدنية في البحر الأحمر

أعلن الجيش الألماني على منصة إكس مساء اليوم السبت أن الفرقاطة الألمانية "هيسن" صدت هجوما على سفينة شحن مدنية في البحر الأحمر، وكتب الجيش: "تم التمكن من تدمير صاروخ متجه نحو السفينة".

يشار إلى أن الفرقاطة "هيسن" تعمل في البحر الأحمر منذ نهاية فبراير الماضي على حماية السفن التجارية من هجمات جماعة الحوثي اليمنية وذلك كجزء من مهمة الاتحاد الأوروبي العسكرية "أسبيديس".

وكانت الفرقاطة نجحت في اليوم الرابع لمشاركتها في المهمة في التصدي لطائرتين مسيرتين أطلقتهما جماعة الحوثي. كما أفادت بيانات الجيش الألماني بأن الفرقاطة تصدت في منتصف مارس الماضي لهجوم من مسيرة عائمة ضد مجموعة سفن مدنية تقطرها سفينة سحب.

جدير بالذكر أن البحر الأحمر يعد أهم طريق بحري يربط بين آسيا و أوروبا ويمر عبر قناة السويس، وتسعى جماعة الحوثي من خلال استهداف السفن التي لها علاقة بإسرائيل في هذا الممر الملاحي إلى وقف الحرب في قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من ستة شهور.