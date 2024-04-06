الجمعية الفلكية الفلسطينية: عيد الفطر يوم الأربعاء

قالت الجمعية الفلكية الفلسطينية، إن شهر رمضان المبارك سيكمل 30 يوما هذا العام ليكون الأربعاء 10 أبريل هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد.

وتشير الحسابات الفلكية التي قامت بها الجمعية الفلكية الفلسطينية، إلى أن هلال شهر شوال للعام 1445 هجرية سيولد يوم الاثنين الساعة 08:21 دقيقة مساءً، ولكنه لن يشاهد في هذا اليوم من أي منطقة في العالم العربي والإسلامي، وستكون رؤيته مستحيلة.

وأوضحت الجمعية الفلكية الفلسطينية، أن سبب ذلك يعود إلى غروب القمر قبل غروب الشمس وبسبب حصول الاقتران السطحي وولادة الهلال بعد غروب الشمس في كل الدول العربية والإسلامية وبالتالي تستحيل رؤيته، كما ستكون رؤيته غير ممكنة من أي منطقة في بقية دول العالم .

وفي يوم الثلاثاء، من المتوقع أن يشاهد هلال شهر شوال سواء بالعين المجردة أو بالتلسكوبات من كافة الدول العربية والإسلامية وأفريقيا ومعظم قارة أسيا وأوروبا وأستراليا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية، ولذلك من المتوقع ان يكون عيد الفطر في كل الدول العربية والإسلامية يوم الأربعاء.