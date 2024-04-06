أعلنت المحكمة العليا في أفغانستان، اليوم السبت، أن محكمة في إقليم لوجار بشرق البلاد جلدت على الملأ، ستة أشخاص بينهم امرأة؛ لممارسة المثلية والجنس خارج إطار الزواج.



وقالت المحكمة العليا إن كل واحد من المدانين تلقى ما بين 25 و39 جلدة. كما حكم على ثلاثة بالسجن لمدة عام، وعلى ثلاثة آخرين بالسجن عامين.



وأضاف البيان أن مسئولي المحكمة والسكان شهدوا تنفيذ الجلد.



وشهدت عودة طالبان للسلطة في أفغانستان إعادة تطبيق العقاب البدني، بما في ذلك الإعدام والجلد حال ارتكاب جرائم مثل القتل والسرقة والزنا.



ويقول مسئولو طالبان إن تنفيذ الشريعة ضروري لخفض معدلات الجريمة وضمان السلامة العامة.



وفي رسالة قبل عيد الفطر، قال الزعيم الأعلى لحركة طالبان، هبة الله أخند زاده، اليوم السبت، إن الجماعة تريد إقامة دبلوماسية إيجابية وعلاقات اقتصادية مع كل الدول. ودعا إلى انخراط قائم على "استفادة متبادلة" واحترام سيادة أفغانستان.



ولم تتطرق الرسالة إلى القيود الحالية المفروضة على تعليم الفتيات، بعد الصف السادس وهو مصدر قلق رئيسي للأفغان والمجتمع الدولي.