السيسي للمصريين: أتكلم معكم دائما بكل صراحة وشفافية ومخبتش عنكم حاجة ‏أبدا

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية وعي الشعب ودعمه لمسار الدولة، قائلا: «لو الناس كلها بكل شرائح ‏المجتمع فهمت وعرفت الحكاية، صدقوني هتكون داعمة وقادرة وصامدة وتبقى صابرة في دعم المسار اللي ماشيين ‏فيه»‏.



وأكد خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور رؤساء الأحزاب، وشيوخ القبائل وأسر شهداء القوات المسلحة ‏والشرطة والإعلاميين، مساء السبت، أنه حرص على التواصل مع الشعب بكل صراحة وشفافية منذ توليه سدة الحكم.‏



وأضاف أن المواطن المصري يتميز بالذكاء والمسؤولية تجاه وطنه، متابعا: «أنا كنت حريصا جدا في خلال فترة ‏مسئوليتي أكون مسئولا معكم عن الدولة مش عليكم، بأني أتكلم معكم دائما بكل صراحة وشفافية، ومخبتش عنكم حاجة ‏أبدًا من أول يوم لغاية دلوقتي وهنستمر هكذا».‏



كما عبر الرئيس عن تقديره واحترامه للحالة الوطنية التي يشهدها المجتمع اليوم، قائلا: «أسجل احترامي للحالة ‏الموجودة حاليا أقدرها وأسجل تقديري واحترامي لكل رأي وكل من شارك فيها وسيشارك فيها مستقبلا».‏



ورد على إحدى المشاركات التي عبرت عن دعمها بقولها «كلنا معارك يا ريس» ليرد الرئيس: «معانا جميعا إن شاء ‏الله، أنا قلبي حديد بفضل الله والناس».‏



واستذكر الأحداث الإرهابية التي شهدتها مصر في الماضي، واصفا إياها بالأيام الصعبة، متابعا:

«السنوات اللي فاتت ‏كانت أيام صعبة جدا عدت علينا وكانت كل حادثة بتحصل داخل مصر ويسقط فيها مصريون مدنيون أو من الجيش ‏والشرطة كانت صعب علينا، لكن ربنا الحمد لله أزاح عنا هذه الغمة، ويا رب ما يرجعها ثاني».‏



وعبر عن تقديره لصلابة وصمود الشعب المصري في مواجهة تلك الأحداث، قائلا: «في كل لقاءاتي ملقتش سيدة ‏مصرية زوجة أو أم جات وقالت لي كلمة تؤلمني على موضوع سقوط ابنها، محصلش الصلابة جاية من هنا القلب ‏الحديد جي من هنا؛ لأن أنا إنسان».‏