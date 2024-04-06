السيسي للمصريين: أتكلم معكم دائما بكل صراحة وشفافية ومخبتش عنكم حاجة ‏أبدا

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية وعي الشعب ودعمه لمسار الدولة، قائلا: «لو الناس كلها بكل شرائح المجتمع فهمت وعرفت الحكاية، صدقوني هتكون داعمة وقادرة وصامدة وتبقى صابرة في دعم المسار اللي ماشيين فيه».
وأكد خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور رؤساء الأحزاب، وشيوخ القبائل وأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة والإعلاميين، مساء السبت، أنه حرص على التواصل مع الشعب بكل صراحة وشفافية منذ توليه سدة الحكم.
وأضاف أن المواطن المصري يتميز بالذكاء والمسؤولية تجاه وطنه، متابعا: «أنا كنت حريصا جدا في خلال فترة مسئوليتي أكون مسئولا معكم عن الدولة مش عليكم، بأني أتكلم معكم دائما بكل صراحة وشفافية، ومخبتش عنكم حاجة أبدًا من أول يوم لغاية دلوقتي وهنستمر هكذا».
كما عبر الرئيس عن تقديره واحترامه للحالة الوطنية التي يشهدها المجتمع اليوم، قائلا: «أسجل احترامي للحالة الموجودة حاليا أقدرها وأسجل تقديري واحترامي لكل رأي وكل من شارك فيها وسيشارك فيها مستقبلا».
ورد على إحدى المشاركات التي عبرت عن دعمها بقولها «كلنا معارك يا ريس» ليرد الرئيس: «معانا جميعا إن شاء الله، أنا قلبي حديد بفضل الله والناس».
واستذكر الأحداث الإرهابية التي شهدتها مصر في الماضي، واصفا إياها بالأيام الصعبة، متابعا:
«السنوات اللي فاتت كانت أيام صعبة جدا عدت علينا وكانت كل حادثة بتحصل داخل مصر ويسقط فيها مصريون مدنيون أو من الجيش والشرطة كانت صعب علينا، لكن ربنا الحمد لله أزاح عنا هذه الغمة، ويا رب ما يرجعها ثاني».
وعبر عن تقديره لصلابة وصمود الشعب المصري في مواجهة تلك الأحداث، قائلا: «في كل لقاءاتي ملقتش سيدة مصرية زوجة أو أم جات وقالت لي كلمة تؤلمني على موضوع سقوط ابنها، محصلش الصلابة جاية من هنا القلب الحديد جي من هنا؛ لأن أنا إنسان».