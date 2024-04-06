وصل صانع اللعب البلجيكي الدولي كيفين دي بروين إلى هدفه رقم 100 خلال مشواره الأسطوري مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

وسجل دي بروين هدفين خلال فوز سيتي على مضيفه كريستال بالاس 4 /2 اليوم السبت.

وبات دي بروين اللاعب رقم 18 في تاريخ مانشستر سيتي الذي يصل لحاجز الـ100 هدف.

وتوج دي بروين البالغ من العمر 32 عامًا، بـ15 لقبًا على مدارة ثماني مواسم ونصف الموسم مع مانشستر سيتي.

وفي موسم 2015 /2016 وصل دي بروين إلى مانشستر سيتي بعد مضي أربع جولات من بداية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز قادما من فولفسبورج حامل لقب الدوري الألماني.

وسجل دي بروين سجل 16 هدفًا خلال 51 مباراة مع فولفسبورج في موسم 2014/2015 .

وتألق دي بروين على الفور منذ قدومه لصفوف سيتي ، حيث سجل 16 هدفًا خلال 41 مباراة مع سيتي في موسم 2015/2016 ، من بينها سبعة أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز بما في ذلك ثلاثة أهداف في أول أربع مباريات له.

وكتب دي بروين شهادة ميلاده الحقيقية مع سيتي من خلال المساهمة في الصعود بالفريق إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي 3 /2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الثمانية.

وسجل دي بروين هدفا خلال التعادل مع سان جيرمان 2 /2 في مباراة الذهاب ثم سجل هدف الفوز 1 /صفر لسيتي في مباراة الإياب.

وفي الموسم الأول له مع سيتي سجل دي بروين سبعة في الدوري الإنجليزي الممتاز، خمسة في كأس الرابطة، ثلاثة في دوري أبطال أوروبا وهدف واحد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي موسم 2016 /2017، تعاقد سيتي مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا وأكد على الفور أن دي بروين سيكون أحد نجوم فريقه ، مع وجود لاعبين مثل سيرخيو أجويرو، رحيم ستيرلينج، وديفيد سيلفا ، لم يلعب دي بروين بشكل متقدم تمامًا كما جرت العادة في السنوات السابقة، وبسبب ذلك، سجل سبعة أهداف في 49 مباراة، ليحتل سيتي المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز وخرج من دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

ورغم انخفاض حصيلته التهديفية قدم دي بروين 21 تمريرة حاسمة لزملائه في جميع المسابقات بحسب الموقع الرسمي لمانشستر سيتي اليوم السبت.

وفي موسم 2017 /2018 ، حصد دي بروين أول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي بعدما ساهم بـ21 تمريرة و12 هدفا بواقع ثمانية أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، هدفين في كأس الرابطة، هدف في دوري أبطال أوروبا، هدف في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي موسم 2018 /2019 ، غاب دي بروين لأغلب الفترات بسبب الإصابة التي أبعدته عن الملاعب خلال النصف الأول من الموسم، وعندما عاد في كانون الأول/ديسمبر، لم يكن بحالته المعتادة وظل على مقاعد البدلاء خلال المباراة الملحمية في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليفربول في في مطلع يناير.

لكن نجم منتخب بلجيكا شارك في معظم مباريات سيتي في طريقه للفوز بكأس الرابطة، ودخل كبديل وسجل هدفا خلال الفوز الساحق على واتفورد بستة أهداف دون رد في النهائي.

وعلى مدار الموسم سجل دي بروين ستة أهداف في 32 مباراة ، في أقل حصيلة له حتى الآن في مانشستر سيتي، حيث سجل هدفين في كل من الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي موسم 2019 /2020، عاد دي بروين إلى لياقته البدنية المعهودة، وساهم في تسجيل 39 هدفًا في جميع المسابقات، في ثاني أفضل موسم له في الدوري الإنجليزي الممتاز من حيث الأهداف وعدد قياسي من التمريرات الحاسمة ، برصيد 20 تمريرة حاسمة بالتساوي مع الأسطورة الفرنسي تييري هنري.

ورغم كون موسم 2019 /2020، الوحيد في السنوات الست الماضية التي لم يفز فيها سيتي بالدوري، لكن دي بروين فعل كل ما في وسعه من أجل الفريق ، إذ سجل 13 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك ثلاثة أهداف ضد أرسنال، وهدفين ضد تشيلسي وهدف ضد ليفربول.

وبجانب أهدافه الـ13 في الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل دي بروين هدفين في دوري أبطال أوروبا، وهدف واحد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي موسم 2020 /2021 ، توج سيتي بلقب الدوري وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث ساهم دي بروين بستة أهداف في الدوري، لكن الأثر الأكبر له كان في مراحل خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا.

ونجح دي بروين في هز شباك بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا/ ثم سجل في مباراتي دور الثمانية أمام بوروسيا دورتموند ومباراة نصف النهائي ضد باريس سان جيرمان، حيث لعب في جميع مباريات مراحل خروج المغلوب في دوري الأبطال عدا مباراة واحدة من مركز المهاجم المتقدم.

وأحرز دي بروين في ذلك الموسم ستة أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، وثلاثة أهداف في دوري أبطال أوروبا، وهدف واحد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشهد موسم 2021 /2022 ، ظاهرة نادرة لدي بروين حيث تجاوزت أهدافه عدد التمريرات الحاسمة، فقد كان دي بروين أفضل هداف للنادي في حملته الناجحة للدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل دي بروين 19 هدفا في ذلك الموسم بواقع 15 في الدوري الإنجليزي الممتاز، هدفان في دوري أبطال أوروبا، هدف واحد في كأس الاتحاد الإنجليزي، هدف واحد في كأس الرابطة الإنجليزية.

وفي موسم 2022 /2023 عاد دي بروين لإمداد زملائه بالتمريرات الحاسمة ليقود زميله النرويجي المنضم حديثا إيرلينج هالاند لتحطيم الأرقام القياسية للأهداف ليقودا سيتي للفوز بثلاثية تاريخية (الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا).

وسجل دي بروين عشرة أهداف بواقع سبعة أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، هدفان في دوري أبطال أوروبا، هدف واحد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي موسم 2023 /2024 .. فاز دي بروين بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر يناير ، وحتى الآن سجل ثلاثة أهداف بواقع هدف في شباك نيوكاسل يونايتد وهدفين في شباك كريستال بالاس.