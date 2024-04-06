نقابة الصحفيين في تونس تعلن عن قافلة إغاثة برية لقطاع غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت نقابة الصحفيين في تونس، اليوم السبت، عن تنظيم قافلة إغاثة للفلسطينيين ستوجه برا إلى قطاع غزة.

وفتحت النقابة باب مشاركة الصحفيين في القافلة قبل تقديم طلبات التأشيرة، من أجل دخول الأراضي المصرية وإيصال المساعدات الى القطاع الذي يواجه كارثة إنسانية وشبح مجاعة حقيقية.

وحددت النقابة موعد تقديم الطلبات حتى منتصف الشهر الجاري ولكنها لم تحدد تاريخ انطلاق القافلة، وسيتكفل الصحفيون بالرحلة بأنفسهم.

ولا توجد ضمانات حقيقية لإيصال المساعدات إلى الفلسطينيين في القطاع المحاصر بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، رغم الضغوط الدولية وتحذيرات منظمة الأمم المتحدة من تزايد حالات الموت جوعا في صفوف الفلسطينيين ولا سيما الأطفال.