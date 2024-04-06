مقتل 4 جنود حكوميين و11 مسلحا في هجوم لحركة الشباب جنوب وسط الصومال

شن مقاتلون من حركة الشباب، صباح اليوم السبت، هجوما على مدينة بلعد في إقليم شبيلي بولاية هيرشبيلي جنوب وسط الصومال.

وذكر موقع "الصومال الجديد" الإخباري، أن التقارير الواردة تشير إلى أن المهاجمين الذين خاضوا مواجهات عنيفة مع القوات الحكومية فجروا في الصباح الباكر سيارة مفخخة أمام مقر تابع لوكالة الاستخبارات والأمن القومي الصومالية بالمدينة الواقعة على بعد 30 كيلومترا شمال مقديشو.

وأدى الهجوم وفق شهود عيان إلى مقتل 4 جنود حكوميين، وأكد مسئول محلي رفيع، أن 11 مسلحا قتلوا في الهجوم.

ومن جانبها، قالت حركة الشباب، إنها سيطرت على المدينة لفترة وجيزة وقتلت عددا من الجنود الحكوميين.

وتنفذ حركة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة، منذ سنوات هجمات في الصومال مستهدفة بشكل أساسي المنشآت الحكومية والشرطية والعسكرية والفنادق والمطاعم التي يرتادها رجال الأعمال البارزون والأجانب، في مسعى للاستيلاء على الحكم وإقامة نظام إسلامي متشدد.