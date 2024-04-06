 مجلس النواب الأمريكى يصوت على «توبيخ بايدن» بسبب دعوته لنتنياهو لوقف إطلاق النار بغزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجلس النواب الأمريكى يصوت على «توبيخ بايدن» بسبب دعوته لنتنياهو لوقف إطلاق النار بغزة

الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن
د ب أ
نشر في: السبت 6 أبريل 2024 - 2:59 ص | آخر تحديث: السبت 6 أبريل 2024 - 2:59 ص

من المقرر أن يصوت مجلس النواب خلال أيام، على إجراء ينتقد الرئيس الأمريكى جو بايدن لدعوته إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس.

وذكر موقع إكسيوس، أن الإجراء المؤلف من ثلاث صفحات يدين "الجهود المبذولة لممارسة ضغط أحادي الجانب على إسرائيل فيما يتعلق بغزة".

ويستشهد ببيان البيت الأبيض بخصوص مكالمة بايدن مع نتنياهو، والذي ذكر أن بايدن "شدد على أن الوقف الفوري لإطلاق النار ضروري لتحقيق الاستقرار وتحسين الوضع الإنساني وحماية المدنيين الأبرياء".

ويعلن هذا الإجراء أيضا معارضة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي صدر الشهر الماضي والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، والذي امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت عليه بدلا من استخدام حق النقض (الفيتو).

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