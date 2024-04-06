سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وسط هتافات طالبت بـ"وقف الإبادة الجماعية" في غزة، شهدت العاصمة الألمانية برلين مسيرة للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني.

وانطلقت المسيرة بمشاركة مئات المتظاهرين من ميدان ألكسندر للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، والتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية.

ورفع المتظاهرون في أيديهم لافتات وأعلام فلسطين، سائرين إلى ميدان أكسل سبرينغر، مرددين شعارات "الحرية" للشعب الفلسطيني، بحسب وكالة الأناضول التركية.

ومما ردده المتظاهرون "أوقفوا الإبادة في غزة" و"الحرية لفلسطين" و"هذه ليست حرب وإنما إبادة جماعية" و"قفوا بجانب فلسطين".

في حديث للأناضول، قال المتظاهر محمد الترك، إن مشاركته بالمسيرة جاءت للتأكيد للإعلام الألماني أن الفلسطينيين يناضلون من أجل حريتهم.

بدورها، قالت كارولينا زوجة محمد، للأناضول، إن الساسة الألمان التزموا الصمت حيال الانتهاكات الإسرائيلية في غزة.

وأكدت كارولينا، رفضها لجر سكان غزة إلى الموت بشكل منهجي.

كما أعربت عن رفضها لإرسال الأسلحة إلى إسرائيل في ظل الأوضاع الدائرة بالمنطقة.

وشارك في المسيرة أكثر من ألف متظاهر، بحسب القائمين على المسيرة، التي أقيمت وسط حراسة أمنية مشددة.