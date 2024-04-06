سماع دوي انفجارات متتالية في محيط العاصمة دمشق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وكالة الأنباء السورية، بسماع دوي انفجارات متتالية في محيط العاصمة دمشق ويجري التحقق من طبيعتها.

جاء ذلك في نبأ عاجل أوردته الوكالة دون مزيد من التفاصيل حتى الآن.

واعتادت إسرائيل، شن اعتداءات على سوريا، تقول إنها موجهة ضد فصائل مدعومة من إيران.

وكانت غارة جوية قد استهدفت قبل أيام، مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

وبينما لم تعلن إسرائيل رسميا مسئوليتها عن الهجوم، فقد وُجّهت إليها أصابع الاتهام على صعيد واسع.

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن يوم الاثنين الماضي، مقتل اثنين من مستشاريه العسكريين و5 ضباط من مرافقيهم في سوريا، إثر غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.