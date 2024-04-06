أستاذ بجامعة القدس: ما يجرى الآن فى غزة مرتبط بقيام الدولة الفلسطينية

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إنّ ما يجري الآن في قطاع غزة مرتبط بقيام الدولة الفلسطينية، رغم التصريحات العبثية الصادرة من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، أن المكون البشري أهم عنصر للقضية الفلسطينية، ما يجعل مصر تهتم كثيرًا باستمرار وجود الشعب الفلسطيني على أرضه.

وأشار إلى أنه توجد على المجتمع الدولي مسئولية كبيرة لحماية الفلسطينيين، في ظل الرفض القاطع لأي إجراءات إسرائيلية ضد ذلك.

وأكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شكل مجموعة كاملة من الباحثين والأكاديميين قبل أسبوعين من إجراء محكمة العدل الدولية، موضحة أن الهدف من اللجنة تكوين حائط صد لإسرائيل تجاه ما سيحدث وتبييض وجه إسرائيل ومواجهة الاحتجاجات القانونية.

ولفت فهمي إلى أن إسرائيل موقعة على اتفاقيات وقواعد قانونية دولية تسمح للدول بأن تلاحق إسرائيل في قضايا مشابهة، متوقعًا أن تلاحق إسرائيل بقضايا أخرى أمام محكمة العدل الدولية، وأن ما فعلته جنوب إفريقيا سيشجع دولا أخرى على ملاحقة إسرائيل لكشف جرائمها