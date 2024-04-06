شرطة الاحتلال الإسرائيلي تقبض على 16 شخصا خلال صلاة فجر السبت بالمسجد الأقصى

ألقت شرطة الاحتلال الإسرائيلية القبض على 16 من المصلين خلال صلاة فجر اليوم السبت، بالمسجد الأقصى بالقدس.



وزعمت شرطة الاحتلال، أنه "تم القبض على شخص لقيامه برشق الشرطة بالألعاب النارية بينما تم احتجاز الآخرين على خلفية التحريض على العنف والإرهاب، بعدما بدأوا في ترديد هتافات دعما لحماس"، بحسب صحيفة"تايمز أوف إسرائيل".



وفي إحدى الحالات، استخدمت الشرطة طائرة مسيرة لإلقاء غاز مسيل للدموع على مجموعة من الأشخاص.



وكان المصلون يؤدون صلوات ليلة القدر في نهاية شهر رمضان.



وأضافت الشرطة، أن معظم الأشخاص الذين تم القبض عليهم شبان من القدس الشرقية وشمال الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى شخص من مدينة نابلس الواقعة في الضفة الغربية.



وتشن إسرائيل حربا على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي ردا على عملية طوفان الأقصى، التي نفذتها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".