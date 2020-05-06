استجاتب وزارة السياحة والآثار، لشكاوى ومطالب العائدين من رحلة واشنطن بتاريخ 3 مايو الجاري، والذين ذكروا عدم ملائمة الفندق المخصص لإقامتهم في الحجر الصحفي لمدة 14 يوما بمدينة مرسي علم.

وحصلت "الشروق" على فيديوهات تنقل أرائهم حول هذه الشكاوى وعن استجابة وزارة السياحة والآثار السريعة لهم ولمطالبهم، وتوفير كافة وسائل الراحة لهم ولجميع المواطنين المصريين العائدين من الخارج، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.،

قالت باكينام عصام، من ضمن العائدين من واشنطن، إن الوزارة قامت بالاستماع لنا ولشكاونا خاصة بعد علمهم بوجود صعوبة في الفندق الذي تم وضعنا بها في البداية، والذي وقفنا أمامه ما يقرب من الساعتين لإمكانية دخوله فقط، وكان معي والداتي المصابة بالسرطان وأطفالي الصغار، حيث كانت الغرف غير ملائمة لنا وطلبنا الانتقال إلى فندق أخر بديل وبالفعل تم ذلك.

وأضافت عصام، في تصريحات لها عبر فيديو، أن وزارة السياحة والآثار قامت بتوفير كافة وسائل الراحة لنا، حيث تم إجراء كافة الفحوصات الطبية لنا ولأطفالنا، بجانب تطهيروتعقيم كل شئ من غرف وحقائب السفر وغيرها، موضحة أن إحد الموظفين التابعين لوزارة السياحة والآثار ظل مع والداتي بالكرسي المتحرك حتى وصلت إلى غرفتها، وتم استقبالنا بشكل يفوق التوقعات.

وفي السياق ذاته، قال أدهم مجاهد" أنني كنت ضمن المقيمين في الفندق الذي استقبلنا بالبداية، والخدمة كانت سيئة، وتواصلنا مع مكتب وزارة السياحة في الغردقة، وفي القاهرة، وتم الاستجابة بنقلنا لفندق آخر"، موضحًا أن شعرنا أن الواجبات والإقامة غير ملائمة وكذلك غرف المعيشة ولذلك تواصلنا مع مع مكتب السياحة والذي على الفور استجاب لمطالبنا وتم نقلنا إلى فندق بديل.

جاء ذلك في إطار التعاون والتنسيق وتكامل الجهود بين الوزارات؛ لمتابعة إعادة العالقين المصريين بالخارج ضمن استراتيجية الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).