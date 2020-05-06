قصة سنغافوري ظل في البحر 90 يوما بسبب كورونا

بعد أن قضى نحو ثلاثة أشهر عالقا في البحر، بسبب غلق الموانيء والحدود، ضمن إجراءات فيروس كورونا المستجد، تنفس وونج تيشونج 59 عاما، سنغافوري الجنسية، الصُعداء، بفضل عملية إنقاذ بحرية جمهورية فيجي جنوب المحيط الهاديء، له الأسبوع الماضي، لتلامس قدماه اليابسة لأول مرة منذ 2 فبراير الماضي.

وكان تيشونج في رحلة بحريه على يخته، قطعها عبر المحيط الهاديء في 2 فبراير 2020، في الأيام الأولى لتفشي الفيروس التاجي في الصين، حسبما ذكر موقع "بيزنس انسايدر" نقلا عن صحيفة فيجي صن.

وفي التفاصيل، كان تيشونج في رحلة مع صديقين من إندونيسيا، لكن رحلته أخذت منعطفا في 28 فبراير، عندما اضطر اصدقاؤه إلى تركه وحيدا، والعودة إلى بلادهم التي كانت تغلق حدودها، بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد.

وأراد تيشونج أن يرسوا في أندويسيا لكن تيارات المياه كانت قوية جدا، فاضطر إلى الإبحار نحو بابوا غينيا الجديدة.

وقال تيشونج "لقد أبحرت إلى بابوا غينيا من إندونيسا، وكان الطقس جيدا في غينيا وكل شيء على ما يرام ، ولكن عندما وصلت، كانت الحدود مغلقة، لذلك واصلت مرة أخرى إلى جزر سليمان"، وهي دولة تقع جنوب المحيط الهاديء، تتألف من أكثر من 990 جزيرة.

ولسوء الحظ كانت جزر سليمان أيضا مغلقة، فاتجه تيشونج إلى دولة توفالو على ساحل المحيط الهاديء، غير أنه لم يُسمح له بالدخول هناك، فتضامن معه سكان توفالو، وقدموا له الطعام، حسبما يقول.

وكانت بابوا غينيا الجديدة، قد أغلقت حدودها في آواخر يناير الماضي، وحظرت دخول السائحين إليها، بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد، قبل أن تعلن جزر سليمان وتوفالو في وقت متأخر من شهر مارس، حالة الطواريء في البلاد بسبب كورونا.

بعد حظر دخوله من ثلاث دول بسبب غلق الموانيء، اضطر تيشونج إلى الإبحار نحو جمهورية جزر فيجي بالمحيط الهاديء، في رحلة استغرفت ست أيام وليال.

وصل تيشونج إلى مياه جزر فيجي في 28 أبريل الماضي، لكنه وجد أن البلاد قد عززت - أيضا – من أمن حدودها البحرية، غير أن لم يستطع التحرك أو الإبحار مجددا، بسبب تلف " أوتو بايلوت"- نظام الإرشاد الآلي لتوجيه السفينة بدون مساعدة بشرية – على يخته.

بعد يومين، تعرض يخت تيشونج لمزيد من الضرر بسبب الرياح القوية، عندها أنقذته البحرية الفيجية وساعدته في جلب يخته إلى مرفأ آمن والرسو في فيجي، في 30 أبريل الماضي، وذلك بعد محادثات بين حكومتي فيجي وسنغافورة.

بعدها، نُقل تيشونج إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات، وغادرها يوم السبت الماضي، ويُمني تيشونج النفس بالعودة إلى وزوجته وابنتيه في سنغافورة بمجرد إعادة فتح الحدود.