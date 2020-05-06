 الخميس.. لقاء للفنان يحيى الفخرانى مع جمهور معرض الكتاب عام 1994 عبر يوتيوب - بوابة الشروق
الأربعاء 6 مايو 2020 1:40 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

الخميس.. لقاء للفنان يحيى الفخرانى مع جمهور معرض الكتاب عام 1994 عبر يوتيوب

شيماء شناوي
نشر فى : الأربعاء 6 مايو 2020 - 1:29 ص | آخر تحديث : الأربعاء 6 مايو 2020 - 1:29 ص

تبث الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، عبر قناتها على يوتيوب، فى التاسعة من مساء الخميس المقبل الموافق 7 مايو الجاري، لقاء نادرا للفنان القدير يحيى الفخرانى، مع جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 1994.

وتتيح الهيئة أرشيفها الإبداعي المرئي والمطبوع لجمهور الثقافة ضمن مبادرة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة "خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك"، والتى تنفذها الوزارة ضمن خطتها الملائمة للإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة المصرية فى مواجهة انتشار فيروس كورونا وتداعياته.

وأتاحت هيئة الكتاب أكثر من 130 عنوانا بين إصداراتها المتنوعة لجمهور الكتاب؛ للإطلاع والتحميل؛ عبر بوابة وزارة الثقافة المصرية، فيما بدأت قبل أيام تفعيل صالون القاهرة الثقافى الدولى أون لاين عبر صفحته على موقع فيس بوك.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك