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تبث الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، عبر قناتها على يوتيوب، فى التاسعة من مساء الخميس المقبل الموافق 7 مايو الجاري، لقاء نادرا للفنان القدير يحيى الفخرانى، مع جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 1994.

وتتيح الهيئة أرشيفها الإبداعي المرئي والمطبوع لجمهور الثقافة ضمن مبادرة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة "خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك"، والتى تنفذها الوزارة ضمن خطتها الملائمة للإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة المصرية فى مواجهة انتشار فيروس كورونا وتداعياته.

وأتاحت هيئة الكتاب أكثر من 130 عنوانا بين إصداراتها المتنوعة لجمهور الكتاب؛ للإطلاع والتحميل؛ عبر بوابة وزارة الثقافة المصرية، فيما بدأت قبل أيام تفعيل صالون القاهرة الثقافى الدولى أون لاين عبر صفحته على موقع فيس بوك.