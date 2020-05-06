موريتانيا تتخذ حزمة إجراءات لتخفيف الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

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اتخذت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، قرارات بتخفيف الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا المستجد، هي الأهم منذ نحو شهرين.

وأوضحت مصادر رسمية أن القرارات شملت السماح بأداء صلاة الجمعة والتراويح، وفتح المطاعم بخدمة التوصيل فقط وإعادة فتح الأسواق، وتأجيل حظر التجوال ليبدأ من الحادية عشرة قبل منتصف الليل بدلا من التاسعة حاليا.

وهذا هو أهم تخفيف للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها موريتانيا منتصف مارس الماضي للتصدي لحائجة كورونا، التي أصابت ثمانية أشخاص في موريتانيا توفي أحدهم.

ولا زالت إجراءات إغلاق المطارات والحدود مع دول الجوار ومنع التنقل بين المحافظات سارية المفعول كإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا.