قال محمد توفيق، مساعد وزير الإنتاج الحربي، إن منتجات الوزارة تستطيع أن تغطي السوق المحلي بالكامل، فضلًا عن الاتجاه إلى الأسواق الخارجية، وخاصة الدول العربية والإفريقية التي تعقد مصر معهم اتفاقيات تجارية.

وأضاف «توفيق» أثناء حواره لـ«القناة الأولى المصرية»، اليوم الأربعاء، أن منذ بداية ظهور أزمة فيروس كورونا لم تكن لدى شركات الإنتاج الحربي أي منتج له علاقة ببوابات التعقيم، مشيرًا إلى أن الفكرة والتصميم جاءت من خلال مهندسي وزارة الإنتاج الحربي.

وأوضح مساعد وزير الإنتاج الحربي أن تصنيع أول بوابة تعقيم استغرق عشرة أيام، لافتًا إلى أنه تم ضغط العمل في فترات أقل؛ لتلبية احتياجات مجلس النواب من هذه البوابات، والتي حققت نجاحًا ونالت إعجاب الجميع، على حد تعبيره.