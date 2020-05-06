أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عدة مقترحات يتم مناقشتها استعدادا للعام الدراسي الجديد في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، قائلا: "موضوع كورونا شكله مطول معانا، وبعد الثانوية العامة سيبدأ الاستعداد للسنة الدراسية الجديدة".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، في ضوء مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١.

وأشار الوزير إلى أن من بين المقترحات أن يكون الأسبوع الدراسي لمدة يومين فقط مقابل أن يمتد حتى الساعة الخامسة مساء والاستعانة بالتعليم أون لاين خلال باقي أيام الأسبوع.

وأشار إلى أن هذا النظام سيكون تطبيقه صعب على المرحلة الابتدائية، خصوصا أن هذا السن يحتاج لتواصل مباشر بين الطالب والمُدرس، في حين أن تطبيقه على المرحلة الإعدادية سهل.

وأكد طارق شوقي، أنه قبل تطبيقه سيتم تسليم جهاز للطلبة به كل المنهج وكذلك آلية التواصل الإلكتروني مع المُعلم، وكذلك شرح المواد مصحوبا بالفيديو.

أشار شوقي، أن هذا الجهاز سيتم تسليمه فقط بداية من مرحلة رابعة ابتدائي وبالتالي سيتم توفير تكاليف الطباعة، قائلا: قبل هذا السن يجب أن يتم التعلم بالورقة والقلم سواء علي مستوي الكتابة أو الحساب، وهذا أمر مهم من الناحية التعليمية " من كي جي لثالثة ابتدائي مش هيكون فيه تكنولوجيا ولازم الطلاب يحسبوا ويكتبوا بأيديهم لأسباب تعليمية.

وأوضح شوقي، أن هذا العام سيشهد أخر تطبيق لمنظومة التعليم القديم، فنظام التعليم الإلكتروني سيقضي على الكتب الخارجية والدروس الخصوصية لذلك ففيروس كورونا ربما يكون منحة.

بعدها انتقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لجوء عدد من أولياء الأمور والطلاب لشراء الأبحاث والغش، في ظل الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الوزارة لاستكمال العام الدراسي الحالي لتفادي أثار انتشار فيروس كورونا.

وأضاف شوقي:" هناك تسأولات كثيرة طرحتها الأزمة الحالية أبرزها هل نفتح التعليم الجديد للجميع بدون ضوابط، خصوصا أننا شوفنا مجموعة هائلة من أولياء الأمور والطلاب جاي ياخد شهادة بس مش يتعلم، وده بيهدر جزء كبير من ميزانية التعليم في البلاعة لأننا مش مستفيدين من اللي اتعلموا".

وتابع:" السؤال التاني التعليم المجاني لمين، للكل ولا لمن يستحق، اللي بيغش برده بياخد تعليم مجاني، فهل عايزين تصرفوا فلوسكم كده، ما نديلهم شهادة ونخلص، للأسف الستات كانوا واقفين طوابير زي طابو العيس علشان يشتروا الأبحاث، كلها أموار تحتاج لمواجهة خصوصا أن فيروس كورونا سلط عدسة عليها".

واستكمل حديثه قائلا:" اللي عايز يتعلم هنقدم ليه خدمة تعليم جيد، بس اللي مش عايز بلاش يشوشر عليها، لو مش عايز تتعلم أطلع بره متحشورش الفصل بـ70 طالب، لذلك فالموازنة الجاية هتكون موازنة التعليم تروح لمين"، مشيرا إلي أن بعض الطلاب يدفعون للمدرس "علشان ينجح وياخد أعمال السنة، لذلك فالسؤال الأهم أين ذهب أخلاقنا".