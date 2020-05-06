خطة بريطانية من 3 مراحل لتخفيف الإغلاق بسبب كورونا

قالت صحيفة "تايمز" البريطانية، اليوم الأربعاء، إن بريطانيا وضعت خطة تتكون من 3 مراحل، لتخفيف الإغلاق الكامل، الذي تسبب به فيروس كورونا، والذي فرض لأول مرة في نهاية مارس الماضي.

وأضافت الصحيفة أن المرحلة الأولى ستشمل إعادة فتح المتاجر الصغيرة، إلى جانب أماكن العمل في الهواء الطلق. وستشمل المرحلة الثانية، إعادة فتح مراكز التسوق الكبيرة، مع تشجيع المزيد من الأشخاص على العمل.

أما المرحلة الثالثة فستكون من نصيب الحانات والمطاعم والفنادق ومراكز الترفيه، حيث سيتم إعادة فتحها آخر شيء، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ويجب على الحكومة البريطانية مراجعة الإغلاق بحلول 7 مايو المقبل، لكن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أوضح أنه قلق من موجة قاتلة ثانية من فيروس كورونا.

وبلغ عدد المصابين بالوباء في المملكة أكثر من 195 ألف حالة، أما الوفيات فبلغت 29427.

وتخطت بريطانيا إيطاليا من حيث عدد الوفيات، وأصبحت الدولة الثانية في هذه القائمة، فيما أنها تحتل المرتبة الرابعة من حيث حصيلة الإصابات.