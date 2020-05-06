الحكومة الموريتانية تخفف إجراءاتها الاحترازية ضد كورونا

قررت الحكومة الموريتانية تخفيض ساعات حظر التجول وفتح الأسواق والسماح للمطاعم بالبيع بنظام التوصيل دون تناول الوجبات داخل المطاعم.



وقررت الحكومة الموريتانية - في ختام اجتماع ترأسه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الأربعاء - تخفيف الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد قرابة شهرين من الشروع في هذه الإجراءات.



وأكد بيان مجلس الوزراء الذي بثته الإذاعة الموريتانية الرسمية السماح باقامة صلاة الجمعة بالكمامات والتباعد بين المصلين وتعقيم الماسجد بعد كل صلاة وتقليص ساعات حظر التجوال، ليبدأ من الساعة الحادية عشر ليلاً وحتى السادسة صباحاً.



وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قد هنأ الشعب الموريتاني الشهر الماضي بتعافي الذين أصيبوا مؤخرا بفيروس كورونا المستجد، داعيا إلى اليقظة والإلتزام بالتعليمات، مشيرا إلى أن بؤر هذا الداء لا تزال مشتعلة في العالم أجمع.



وأغلقت الحكومة الموريتانية المجال الجوي وعلقت الدراسة في المدارس والجامعات، وأغلقت الاسواق وأوقفت النشاطات الجماهيرية الرياضية والثقافية وفرضت حظر التجول من السادسة صباحا حتى السادسة مساء وأوقفت حركة التنقل بين المحافظات.