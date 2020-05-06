تعد الألياف من أساسيات التغذية، كما أنها ضرورية لفقدان الوزن، فتقول كيري جانس خبيرة التغذية ومؤلفة كتاب "غير نظامك الغذائي"، إن الألياف تعد عاملا سحريا لفقدان الوزن، ولكن معظمنا لا يحصلون على القدر الكافي منها.

وإليك كل ما يجب معرفته عن تناول الألياف لفقدان الوزن، التي قدمها موقع "وومنز هيلث".

• ما مقدار الألياف التي يجب أن تتناولها يوميًا؟

قالت كيري جانس إنه يجب أن تحصل على 25 جراما من الألياف يوميا، وهو ما يعادل 7 ثمرات من التفاح أو 12 كوبا من البروكلي، أو 7 أكواب من الشوفان.

• كيف تساعدك الألياف على إنقاص الوزن؟

أوضحت جانس، أن الحصول على كمية كافية من الألياف يبقيك ممتلئًا لفترة أطول؛ لأن الألياف تُهضم أبطأ بكثير من الكربوهيدرات، وكلما شعرت بالامتلاء بعد تناول الأطعمة الصحية المليئة بالألياف، قل إغرائك لتناول الأطعمة الأخرى.

وتلبية حصتك من الألياف من خلال الأطعمة الصحية كالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، سيساعدك على فقدان الوزن بطريقة صحية.

• ما هي الفوائد الصحية الأخرى لتناول الألياف؟

تقول كاتي هيك أخصائية التغذية في جامعة إنديانا، بولاية إنديانا الأمريكية، إن الألياف عنصر غذائي أساسي للصحة: "يمكنها أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول، ما يساعد على الوقاية من أمراض القلب، والسيطرة على نسبة السكر في الدم، خاصة لمرضى السكري، كما أنها تحافظ على الجهاز الهضمي، حتى لا تشعر بالإمساك أو الانتفاخ".

وهناك ثلاثة أنواع من الألياف: قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان ومخمرة، ولكل نوع دور مختلف.

تقول هيك: "الألياف القابلة للذوبان من الشوفان والمكسرات والبذور تعمل كمكنسة، لتسهيل عملية الهضم، من ناحية أخرى تعزز الألياف غير القابلة للذوبان، ونحصل عليها من الأرز البني وبعض الخضروات ذات الأوراق الداكنة، حركة الأمعاء عن طريق تسهيل خروج البراز.

أما الألياف القابلة للتخمر، والتي يمكنك الحصول عليها من أطعمة مثل الفاصوليا والثوم، فإنها تحارب البكتيريا.

• كيف يمكنني تناول 25 جرامًا من الألياف يوميًا؟

تقول جانس: "بما أن تناول كمية الألياف المطلوبة دفعة واحدة ليس أمرًا شهيًا، فإن الأفضل توزيع حصصك على جميع وجباتك الأساسية والخفيفة طوال اليوم، كأن تحتوي جميع وجباتك على ما لا يقل عن 8 جرامات من الألياف، مثل ثمرة الكمثرى أو نصف ثمرة أفوكادو".

ولزيادة كمية الألياف التي تتناولها في كل وجبة، ابدأ بتضمين وجبة الإفطار دقيق الشوفان، والكينوا والشعير وبذور الشيا والحمص.

• ما هي الأطعمة الأعلى في الألياف؟

العدس: ويمكن أن يكون مصدرًا رائعًا للبروتين.

الفاصوليا: فهي سهلة الإضافة إلى الحساء أو السلطة لزيادة الألياف.

الفاصوليا السوداء: حيث إنها تشكل قاعدة رائعة لجميع أنواع الوجبات وإضافة الألياف.

الخرشوف: يمكن إضافته إلى السلطة أو على البيتزا.

• ماذا يحدث إذا تناولت الكثير من الألياف؟

تقول هيك، إنه من الممكن أن يكون لديك الكثير من الألياف، خاصة إذا كنت تدمج المكملات الغذائية في نظامك الغذائي أو إذا كنت تستهلك ما يزيد عن 25 جرامًا في اليوم، فإنه سيسبب الغازات والانتفاخ والغثيان والإمساك.

ومن الأفضل أيضًا الحصول على الألياف من الأطعمة الحقيقية لاحتوائها على مواد مغذية، والتي قد لا تفعلها إذا كنت تعتمد على المكملات الغذائية.

ويمكنك الزيادة التدريجية لتأقلم الجسم معها، وشرب الكثير من الماء لتقليل احتمالية آلام المعدة من زيادة الألياف اليومية.