نقابة القراء ومحفظي القرآن تناشد أبناءها من المقرئين الالتزام بتعليمات الدولة فيما يتعلق بالجنائز ومنع التجمعات

ناشدت نقابة القراء ومحفظي القرآن أبناءها من المقرئين على مستوي الجمهورية الالتزام بتعليمات الدولة فيما يتعلق بالجنائز ومنع التجمعات.



وقال محمد الساعاتي المتحدث الرسمي للنقابة - في بيان - إن جنازة الشيخ الطبلاوي ستكون قاصرة على العائلة وقيادات معدودة من النقابة ممثلين عن بقية القرّاء على مستوى الجمهورية، وتشييع الجثمان والصلاة على الفقيد من المقابر ظهرا؛ نظرا للظروف التي تمر بها الدولة لمنع انتشار وباء كورونا ودعوة الدولة لعدم وجود تجمعات.



ودعا الساعاتي، المقرئين للبقاء في بيوتهم والدعاء للفقيد الراحل بالرحمة وأن يقرأوا من القرآن الكريم آيات ترحما على روحه الطاهرة، مؤكدا أن النقابة وأسرة الشيخ الطبلاوي ملتزمين بالتعليمات ولن يكون هناك سرادق عزاء وسيقتصر العزاء على تشييع الجثمان أمام المقبرة فقط.